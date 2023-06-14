Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ü görevden aldı
Ankara'da ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi. Atama yapılana kadar ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık görevde olacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.
Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.
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