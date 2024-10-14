AKP'li İsmin Sözleri Gündeme Oturacak: 'Öldürenler Kadar Ölen Hanımlar da Suçludur!'

Türkiye her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle sarsılırken, AKP'li isimlerden peş peşe skandal açıklamalar geldi. AKP Bayraklı meclis Üyesi Latif Aydemir, “Hanımlarımızın bir kısmını tenzih ederim ama öldürenler kadar ölenler de suçludur" açıklamasını yaptı.

Aydemir, şu sözleri söyledi:

"Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım çünkü insanlar, bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederim dedim, o kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız."

AKP'Lİ OKTAY DA KATLEDİLEN KIZLARI HEDEF ALMIŞTI

İBB Meclisi'nin AKP'li üyesi Işıl İlgin Oktay da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesine ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin feshini savunan Oktay, "Öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu ve hatta İkbal kızımızın da bir yıl kadar önce intihara teşebbüste bulundukları bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle kadına yönelik politikaların zedelendiği iddiası bu yüzden tamamen yanlıştır" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem