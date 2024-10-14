Temizlik Malzemesi Etiketi Altında 20 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'nde bir işletmenin deposunda kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada, 8 tank içerisinde 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda M.T. ve M.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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