Temizlik Malzemesi Etiketi Altında 20 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Temizlik Malzemesi Etiketi Altında 20 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'nde bir işletmenin deposunda kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 8 tank içerisinde 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda M.T. ve M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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