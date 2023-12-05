AKP'li Hüseyin Çelik'ten Nazlı Ilıcak mesajı: En büyük vefasızlığı Milli Görüşçüler gösterdi

Eski Milli Eğitim Bakanı ve eski AKP'li milletvekili Hüseyin Çelik, gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Sayın Nazlı Ilıcak, Türk gazeteciliğinin ve Türk Demokrasi mücadelesinin yüz akı olan insanlardan biridir. Militarizmin ve yargı vesayetinin hakim olduğu günlerde birçok siyasal İslamcı sus pus iken, pısmışken Nazlı Ilıcak büyük bir yüreklilikle tanklara meydan okuyordu. Nazlı Ilıcak’a en büyük vefasızlığı, bir zamanlar onun arkasına saklanan Milli Görüşçüler göstermiştir. 79 yaşındaki Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır….." dedi.