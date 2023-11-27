AKP'li belediyeye içeriden suçlama: Parsel parsel satıyorlar

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, son zamanlarda gündemden düşmeyen arsa satışları nedeniyle Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bilal Tekatlı’dan tepki geldi.

Tekatlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, “Bunlar parsel parsel sattıklarınızın sadece bir kaçı..” diyerek satışların belgelerini paylaştı.

Beyazgül’e tepki gösteren Tekatlı, “Şehrin kaynaklarını; parsel parsel sat..! Belediyenin kaynaklarını eşe dosta peşkeş çek belediyeyi trilyonlarca lira zarara uğrat Hırsızı,arsızı,rüşvetçisi,üç kuruşa kalemini satan çıkmış diyorki gönül adamı. Hadi ordan Hepinizi tarihin kirli sayfalarına gömeceğiz. Az kaldı” diye yazdı.

‘TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYU URFA’DA’ TEPKİSİ

Tekatlı, sosyal medyadan gösterdiği tepkilerde, Şnalıurfa’nın Atatürk Barajı’nın yakınında olmasına rağmen Türkiye’nin en pahalı suyunu içtiğini belirtti. Tekatlı paylaşımlarında şunları yazdı:

“Çok değil 2020 yılında suyun tonajı 3.50 lira iken, 3 yıl sonra 18.75 lira yapmak büyük sevda değil, büyük zam ister. Su zam şampiyonu olmuş, hala utanmadan algı yapıyorlar. Gaziantep'te 19 metreküp su 250 lira.

Şanlıurfa'da ise, 20 metreküp su 430 lira. Mardin’de 0-15 metreküp su tüketimi 13.20 lira. Şanlıurfa'da 0-20 metreküp su için vatandaştan 21.50 kuruş tahsil ediliyor.

Sonra Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi bize, ‘Yok efendim biz suyu pahalıya mal ediyoruz’ diye maval okuyor. Etme kardeşim etme. Şanlıurfa'da su faturaları, elektrik faturalarının iki katı geliyor. Türkiye'de böyle bir şehir daha olduğunu zannetmiyorum.”