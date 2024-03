AKP'li belediyenin geçen sene 60 lira olan iftar yemeğine yüzde 148 zam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl ramazanda dağıttığı 60 lira olan iftar yemeği, bu yıl yüzde 148 zamla 149 liraya yükseldi.

Sözcü’de yer alan habere göre, belediye 20 Mart 2023’te sözleşme yaparak, 246 bin 500 adet iftar yemeğine 14 milyon 790 bin TL ödedi. Geçen yılki bir kişilik iftar yemeğinin maliyeti 60 TL oldu. Belediye bu yıl da Ramazan iftar yemeği hizmeti alımı ihalesi düzenledi. 5 Mart 2024’te 255 bin iftar için 37 milyon 995 bin TL ödendi. Bir kişilik iftar yemeğinin maliyeti 149 TL oldu. Belediyenin iftarı bir yılda yüzde 148 zamlandı.

AKP’li belediye tarafından 2023 ve 2024 yıllarında 4 ayrı menü hazırlandı. Menülerde yer alan yemekler şöyle:

URFA SADE KEBAP: 200 gr. zırhla çekilmiş kuzu kıyma et. En az 2 adet közlenmiş biber, 100 gr domates ve soğan söğüş ile servis edilecek. PATLICANLI KEBAP: 200 gr. zırhla çekilmiş kuzu kıyma et. Patlıcan: En az 400 gr. En az 2 adet közlenmiş biber, 100 gr domates ve soğan söğüş ile servis edilecek. Her şiş 4 patlıcan ve 3 et şeklinde olacak.

DOMATESLİ KEBAP: 200 gr. zırhla çekilmiş kuzu kıyma et. Domates: En az 350 gr. En az 2 adet közlenmiş biber, 100 gr domates ve soğan söğüş ile servis edilecek. Her şiş 4 domates ve 3 et şeklinde olacak.

ADANA KEBAP: 200 gr. zırhla çekilmiş kuzu kıyma et. Biber, sarımsak, maydanoz ve pul biber ile hazırlanmış olup kıvamında pişirilecek. En az 2 adet közlenmiş biber, 100 gr domates ve soğan söğüş ile servis edilecek. Her menü ile 1 kapalı ayran ve 100 gr ekmek de verilecek.