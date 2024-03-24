Türkan Saylan'a hakaret soruşturması kapatıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin onursal başkanı merhum Türkan Saylan’a yönelik sözleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş ile İBB Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş hakkında yapılan suç duyuruları kapatıldı. Yapılan itirazlar da reddedildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2019’da Bursa Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş, CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e yönelik konuşmasında, "20 senedir Nilüfer'de Belediye Başkanlığı yapıyorsun. Hangi caddeye hangi merkeze bir tane Allah dostunun, padişahın, bir Türk büyüğünün adını verdin? Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa, hepsinin ismini merkezlere vermiş " ifadelerini kullandı.

Ardından Türkan Saylan’ın çocuklarının avukatı Hüseyin Karataş, AKP’li Alinur Aktaş hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç duyurusunda bulunda. Ancak savcılık “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. Karar yapılan itiraz da reddedildi.

2021 yılında ise İBB Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır” dedi.

Saylan ailesinin avukatı Karataş, AKP’li Gökkuş hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2022’de bu şikâyet için de yine “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek dosyayı kapattı. Yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Karataş 21 Haziran 2022’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Ancak AYM’de itirazın reddine karar verdi.