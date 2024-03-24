Dostları ve ailesinden hapisteki Can Atalay'a doğum günü kutlaması

Ailesi ve dostları, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

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Can Atalay'ın ailesi ve dostları, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatay milletvekilinin doğum gününü kutladı.

Atalay’ın aralarında avukat, gazeteci, hak savunucusu arkadaşlarının da bulunduğu yakınları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslendi.

Maçka Parkı’nda buluşan sevenleri, Atalay’a “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslenerek Silivri’ye şu mesajı gönderdi:

“Biz doğum gününde yine buradayız, her gün kavganın peşinde, mücadelenin içinde, mektupların ucunda, özlemin ortasında olacağız. Hiçbir şey bitmedi, yarım bile kalmadı, sen gelene kadar bizim vekaletimiz sende, seninki bizde olacak. Sözümüz hep ortak.

Sen neredeysen aklımız, kalbimiz orada olacak.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can’ımızsın!

Can’ın Ailesi ve Dostları"

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