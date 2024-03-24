Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe: İBB, usta edebiyatçının köşkünü de geri aldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın tarihi köşkünü İBB'nin başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberini göre, Türk edebiyatının en önemli isimlerinin başında gelen Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1912’de yaptırdığı tarihi köşk Heybeliada’nın simgelerinden biri. Gürpınar’ın hayatını kaybettiği 1944 yılından beri kamu kurumları arasında elden ele gezen köşkün mülkiyeti 2014 yılında İBB’ye geçti. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü köşkü 17 Mart 2022’de sessiz sedasız İBB’den aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi köşkü “Şehzade Sultan-Mehmet Vakfı” adına tescil etti. İBB ise bu karara karşı çıktı ve tarihi köşkün İBB adına tescili için dava açtı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, “Şehzade Sultan-Mehmet Vakfı’nın köşk üzerinde bir hakkının bulunmadığı, köşkün vakıf yoluyla meydana gelmesinin söz konusu olmadığı ve İBB’den alınmasının da hukuka aykırı olduğu” ifade edildi. Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 Ocak 2024 tarihinde tarihi köşkün tapuda İBB adına kaydedilmesine, yani köşkün İBB’ye geri verilmesine karar verdi. Ayrıca Harçlar Kanunu uyacında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 1 milyon 117 milyon TL alınıp Hazine’ye gelir kaydedilmesine, Vakıflar’ın 383 bin TL yargılama gideri ile 522 bin TL vekalet ücretini İBB’ye ödemesine karar verildi.

Türk edebiyatına önemli eserler bırakan yazar Gürpınar’ın yaklaşık 30 yılını geçirdiği ve denizi gören bir tepede bulunan köşk, Gürpınar’ın 1944’te hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları tarafından İl Özel İdaresi’ne satıldı. Mirasçılar, evin müze olarak kullanılmasını istedi. Fakat ev müzeye dönüştürülmedi. 1983’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk İslam Eserleri Müzesi’ne devredildi. 1987’de ise Hüseyin Rahmi Gürpınar müzesi olarak kullanılması şartıyla Adalar Belediyesi’ne tahsis edildi. 2000 yılında müze olarak açılan tarihi yapı onarım ve tadilatı için restorasyon programına alındığı duyurularak kapatıldı ve bir daha açılmadı. 2014’te ise İBB’ye devredildi.

19 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Uzun süredir kapalı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi’nin açılması için ada sakinleri ve edebiyatseverler çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Heybeliada’da yaşayan Türkçe öğretmeni Nihan Aydar’ın “Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Müze Olarak Açılsın” başlıklı imza kampanyasında 19 binden fazla imza toplandı.