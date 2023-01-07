AKP'li belediye başkanına saldırı

AKP'li Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği bir iş yerinde, bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Başkan Yaşar, uğradığı saldırıda aldığı ağır darbeler nedeniyle yaralandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Şenol Yaşar, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.