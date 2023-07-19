AKP'li belediye başkanı entübe edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi.

AKP'li belediye başkanı entübe edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Artı Gerçek’ten Emrullah Bayrak’ın haberine göre, ameliyat edilen Eren’in beynindeki kanama durduruldu. Eren’in entübe edildiğini belirten AKP Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, sağlığına kavuşması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

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