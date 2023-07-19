Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Can pazarı yaşandı

Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Can pazarı yaşandı

Elazığ-Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bingöl'e yolcu götüren B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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