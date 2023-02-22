AKP'den ilk "Ekşi Sözlük" açıklaması: Kapalı kalacaktır

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili AKP'den açıklama geldi. Mücahit Birinci, sitenin kapalı kalacağını söyledi.

AKP'den ilk "Ekşi Sözlük" açıklaması: Kapalı kalacaktır

kşi Sözlük'e dün akşam saatlerinde erişim engeli geldi ancak BTK'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Hükümet temsilcilerinin de sessizliğini koruduğu kararla ilgili olarak ilk açıklama AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözlüğün kapatılmasına karşı yapılan eleştiriler üzerine, "'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler" dedi. Ekşi Sözlük'ün asıl hedefinin "milletin manevi değerleri" olduğunu öne süren Birinci, sitenin kapalı kalacağını ifade etti.

 Birinci'nin açıklaması şöyle:

"Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür" diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."

Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler
'Türkiye’den, MOSSAD’a bilgi sızdırdılar' iddiası: 7 sanık hakkında tahliye kararı 'Türkiye’den, MOSSAD’a bilgi sızdırdılar' iddiası: 7 sanık hakkında tahliye kararı
İMO Başkanı Taner Yüzgeç'ten 'bir yıl verin' yorumu: Bunlar tehlikeli cümleler İMO Başkanı Taner Yüzgeç'ten 'bir yıl verin' yorumu: Bunlar tehlikeli cümleler
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti