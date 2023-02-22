İMO Başkanı Taner Yüzgeç'ten 'bir yıl verin' yorumu: Bunlar tehlikeli cümleler

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, depremde enkaza dönen şehirlerin yeniden inşasına ilişkin, "Hasarın boyutu enkazı kaldırdığınız zaman ortaya çıkacaktır. Acil yıkılması gereken binaları bertaraf edildikten sonra özellikle. Bundan sonra şehirleşme kriterlerine göre inşaatlar yapmak zorunda. Yeni bir kent yapılıyor olsa da mevcut kentin yeniden yapılandırılması olsa da planlı bir süreç gerekmekte. Bundan taviz verilmemeli. Bundan imtina edilmemesi gerekir" dedi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Taner Yüzgeç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecine ilişkin sarf ettiği "Bana bir yıl süre verin" sözlerine ilişkin ise "Bunlar tehlikeli cümleler. Bir kent sadece konuttan oluşan bir şey değildir. Bir konutun oluşması için de onun mutlaka planlarının çıkarılması gerekir. Afet risk planlarının, zemin çalışmalarının yapılması, ona göre planlarının çıkarılması gerekir. Mesele sadece konut meselesi değil. Kuşkusuz yakıcı bir ihtiyaç sorun, ama istediğim yere konut yaptım demek, bundan sonraki yaşayacakların hayatını belirlemek demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yüzgeç, deprem bölgesinin yeniden inşası sürecinde Mimarlar Odası dahil meslek örgütlerinin dahil edilmediğini vurguladı. "Gelin yanlış yaptık, doğrusunu bulalım diye bir şey düşüncede olduklarının sinyallerini almıyoruz" diyen Yüzgeç, yine meseleye inşaat/konut üretimi gözüyle bakıldığını kaydetti, sorunların sümenaltı edildiğini ifade etti.