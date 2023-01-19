AKP'den, bir 'Batı bizi kıskanıyor' açıklaması daha: Yabancılar 'keşke bizim yollarımız da böyle olsa' diyorlar

AKP yöneticilerinden gelen "Batı bizi kıskanıyor" açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bakan Karaismailoğlu, “Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yabancı mevkidaşlarımız geldiklerinde, bizim yollarımızı kullandıklarında ‘keşke bizim ülkemizde de olsa' diye övüyorlar" dedi.

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AKP'den, bir 'Batı bizi kıskanıyor' açıklaması daha: Yabancılar 'keşke bizim yollarımız da böyle olsa' diyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yılardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz” dedi.

"YABANCI MEVKİDAŞLARIMIZ 'KEŞKE BİZİM YOLLAR DA BÖYLE OLSA' DİYE ÖVÜYORLAR"

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde AKP ilçe başkanlığına yaptığı ziyarette Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılışının pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirten Adil Karaismailoğlu, "Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yılardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bize gelen büyükelçiler, yabancı mevkidaşlarımız geldiklerinde, bizim yollarımızı kullandıklarında ‘keşke bizim ülkemizde de bu yollar, bu metrolar olsa’ diye övgüler yağdırıyorlar. İnşallah görmeyen bazı gözler de bunları görecektir. Bol bol kullanıyorlar. Ama yandan bakıyorlar. Ama hayatlarının vazgeçilmezi oldu bunlar” diye konuştu.

SEÇİM AÇIKLAMASI

2023 seçimlerinin Türkiye ve dünya açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Dünyanın da takip ettiği en önemli seçimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği burada söz konusu. O yüzden inşallah hep beraber elbirliğiyle çalışıp Amasya’dan, Gümüşhacıköy’den bütün dünyaya çok güçlü bir ses vereceğiz” dedi.

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Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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