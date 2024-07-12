AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi

AKP'li Mehmet Metiner son yazısında isim vermeden AKP içindeki bir kişiyi eleştirdi. Seçmenin bir isimden dolayı AKP’ye kızgın olduğunu belirten Metiner, ayrıca parti içindeki bazı kişilerinde tepkili olduğunu aktardı.

“Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri” diyen Metiner, “Adam son yerel seçimde belediye başkan adayı olarak gösterildiği ilde kaybetmiş ama hala Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın adını kullanarak bürokrasiye hükmetmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘BİR TÜRLÜ KABULLENEMEDİ’

Metiner’in ağır sözlerle eleştirdiği ismin kim olduğuna ulaştık. Eski CHP İstanbul Milletvekili olan yerel seçimlerde ise AKP’nin Muğla Adayı gösterilen Aydın Ayaydın. Metiner’in eleştirilerini Aydın Ayaydın’a sorduk. Ayaydın, “Metiner ile bir sorunum yok. Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumdan günden beri buna karşı çıktı. Bir türlü kabullenemedi. Kendisi benim adaylığımı kıskanmışsa bilemem. Bugün de geçmişte de kendisiyle bir sıkıntım yoktu, olamaz da” dedi.

‘BÜROKRASİYİ ŞEKİLLENDİRECEK POZİSYONDA DEĞİLİM’

“Benim bürokrasiyi şekillendirmem için önemli bir görevde olmam lazım” diyen Ayaydın, “Ben siyasette bir beklentisi olmayan birisiyim. Ayrıca şekillendirecek bir pozisyonda değilim. Bana genel seçimlerde milletvekilliği teklif edildi. Kabul etmedim. Ama Bodrum’da yaşayan ve şehrin sorunlarını bilen biriyim. Yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “şehrin sorunlarını bu kadar biliyorsun gel adayımız ol” dedi. Böylelikle aday oldum” diye konuştu.

MEHMET METİNER NE YAZMIŞTI?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, adliye teşkilatının AKP'den belediye başkan adayı olan bir kişinin emrinde olduğunu; bürokratların o isimden çekindiğini savunduğu bir yazı kaleme aldı.

Metiner, 'AK Parti’mize zarar verenler ayıklanmalı' dediği yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Adam son yerel seçimde belediye başkan adayı olarak gösterildiği ilde kaybetmiş ama hala Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın adını kullanarak bürokrasiye hükmetmeye çalışıyor. Düne kadar AK Parti’mizle hiç alakası olmayan ama seçim sürecinden itibaren kendini partimizin üstünde görerek bürokrasiyi de kafasına göre şekillendirmeye çalışan biri.

'BÜROKRATLARA PATRON EDASIYLA KONUŞAN BİRİ'

Bakanlarımızdan sanki emrindeki memurlarıymış gibi bahsediyor. “Ben ne dersem onu yaparlar!” demekten kaçınmayan biri.

Değerli Adalet Bakanımızın ve yardımcılarından birinin adını kullanarak hakim ve savcı atamalarını kendisinin şekillendirdiğini söyleyerek güç gösterisinde bulunan biri. Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri.

Şimdi herkes bilmem nerenin adliye teşkilatının onun emrinde olduğunu konuşuyor. Bürokratların ondan çok çekindiğini söylüyor.

'ADALET KURUMU YARA ALMIŞ DURUMDA'

Adalet kurumu yara almış durumda. Millet o kişinin bu tarz davranışından dolayı AK Parti’ye fena halde kızgın, AK Parti içindekiler de hayli tepkili.

AK Parti’mize zarar veren bu tip insanlar hakkında gereken yapılmazsa korkarım ki partimizle beraber devlet kurumları da, özellikle adliye gibi herkesin güven duyması gereken kurumlarımız da fena halde zarar görür.

Bu tipler hemen her yerde varlar. Konumum gereği hemen her yere gidiyorum. Hem teşkilatlarımız hem halkımız bu tiplerden fena halde rahatsız, biline!'

Kaynak: Gerçek Gündem