AKP'li Mehmet Metiner İsim Vermeden Eleştirdi: Millet O Kişinin Davranışından Dolayı Fena Hâlde Kızgın, Biline!

AKP'li Mehmet Metiner, partisinden belediye başkan adayı olarak gösterilen bir kişiyi isim vermeden eleştiri yağmuruna tuttu. Metiner, 'Millet o kişinin bu tarz davranışından dolayı AK Parti’ye fena halde kızgın, AK Parti içindekiler de hayli tepkili. Gereken yapılmazsa korkarım ki partimizle beraber devlet kurumları da, özellikle adliye gibi herkesin güven duyması gereken kurumlarımız da fena halde zarar görür' dedi.

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AKP'li Mehmet Metiner İsim Vermeden Eleştirdi: Millet O Kişinin Davranışından Dolayı Fena Hâlde Kızgın, Biline!

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, adliye teşkilatının AKP'den belediye başkan adayı olan bir kişinin emrinde olduğunu; bürokratların o isimden çekindiğini savundu.

Metiner, 'AK Parti’mize zarar verenler ayıklanmalı' dediği yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Adam son yerel seçimde belediye başkan adayı olarak gösterildiği ilde kaybetmiş ama hala Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın adını kullanarak bürokrasiye hükmetmeye çalışıyor. Düne kadar AK Parti’mizle hiç alakası olmayan ama seçim sürecinden itibaren kendini partimizin üstünde görerek bürokrasiyi de kafasına göre şekillendirmeye çalışan biri.

'BÜROKRATLARA PATRON EDASIYLA KONUŞAN BİRİ'

Bakanlarımızdan sanki emrindeki memurlarıymış gibi bahsediyor.

“Ben ne dersem onu yaparlar!” demekten kaçınmayan biri.

Değerli Adalet Bakanımızın ve yardımcılarından birinin adını kullanarak hakim ve savcı atamalarını kendisinin şekillendirdiğini söyleyerek güç gösterisinde bulunan biri.

Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri.

Şimdi herkes bilmem nerenin adliye teşkilatının onun emrinde olduğunu konuşuyor.

Bürokratların ondan çok çekindiğini söylüyor.

'ADALET KURUMU YARA ALMIŞ DURUMDA'

Adalet kurumu yara almış durumda.

Millet o kişinin bu tarz davranışından dolayı AK Parti’ye fena halde kızgın, AK Parti içindekiler de hayli tepkili.

AK Parti’mize zarar veren bu tip insanlar hakkında gereken yapılmazsa korkarım ki partimizle beraber devlet kurumları da, özellikle adliye gibi herkesin güven duyması gereken kurumlarımız da fena halde zarar görür.

Bu tipler hemen her yerde varlar. Konumum gereği hemen her yere gidiyorum. Hem teşkilatlarımız hem halkımız bu tiplerden fena halde rahatsız, biline!'

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