AKP Sözcüsü Çelik'ten Manisa'da Hamile Kadına Şiddete Tepki

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetledi. Çelik, “Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz." dedi.

AKP Sözcüsü Çelik'ten Manisa'da Hamile Kadına Şiddete Tepki

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yasal olarak suç olduğunu, ahlaki olarak da insanlık dışı olduğunu belirtti.

Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumunun da vahim olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."

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Kaynak: İHA

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