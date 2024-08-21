Asırlık Ağacın Dalı Kıraathanede Oturanların Üzerine Devrildi: 2’si Ağır 9 Yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalı kıraathanede oturanların üzerine düştü. Ağacın dalının devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Asırlık Ağacın Dalı Kıraathanede Oturanların Üzerine Devrildi: 2’si Ağır 9 Yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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