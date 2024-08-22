Siirt'te TPAO Boru Hattında Gaz Sızıntısı! Ekipler Harekete Geçti

Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar mevkiinde bulunan Dodan-Batı Raman ana karbondioksit gaz hattında sızıntı meydana geldi. İhbar üzerine gelen ekipler önce trafiği kapatıp daha sonra ana tesisten gaz akışını durdurarak hattı boşalttı.

Siirt'te TPAO Boru Hattında Gaz Sızıntısı! Ekipler Harekete Geçti

Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar mevkiinde ihbar üzerine, Kaymakamlık, Siirt AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri ile Dodan İşletme ve Batman TPAO İş Güvenlik uzmanları hızla olay yerine sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda, Dodan görevlileri, ana tesisten gaz akışını durdurarak hat boşaltıldı. AFAD ve Batman TPAO İş Güvenliği uzmanları ile birlikte yapılan ölçümler sonucunda, herhangi bir zararlı maddeye rastlanmadığı ve tehlike bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Siirt'te TPAO Boru Hattında Gaz Sızıntısı! Ekipler Harekete Geçti Siirt'te TPAO Boru Hattında Gaz Sızıntısı!
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