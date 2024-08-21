İzmir'de Yolcu Treni, Traktöre Çarptı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte traktöre çarptı. Traktör sürücüsü kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

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İzmir'de Yolcu Treni, Traktöre Çarptı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.

Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

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Trafik kazası
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