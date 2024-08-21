İzmir'de Yolcu Treni, Traktöre Çarptı!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte traktöre çarptı. Traktör sürücüsü kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.
Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.
Son Güncelleme: