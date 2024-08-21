Sultanahmet'te Şüpheli Çanta Paniği! Çanta Fünye ile Patlatıldı
Sultanahmet'te tramvay durağında bulunan şüpheli çanta nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıkarken, tramvay seferleri normale döndü.
Sultanahmet'te fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıkarken, polisin çalışması sırasında tramvay seferleri durduruldu.
Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta olduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri sevk edildi.
Çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınan durağa bomba imha ekipleri çağırıldı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktığı öğrenildi.
Şüpheli çanta dolayısıyla durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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