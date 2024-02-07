AKP medyasından ikinci 'Osman Öcalan' skandalı: Oy için PKK yöneticisinin propaganda videosunu paylaştılar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve haber sayfaları, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun propaganda videosunu paylaştı. AKP medyası haberi "Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme açıklamasının hemen öncesinde konuşan terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu" şeklinde servis etti.

Son Güncelleme:
AKP medyasından ikinci 'Osman Öcalan' skandalı: Oy için PKK yöneticisinin propaganda videosunu paylaştılar

Havuz medyası olarak da adlandırılan AKP'ye yakın gazeteler ve haber sayfaları, ikinci "Osman Öcalan" skandalına imza attı.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun "31 Mart Yerel Seçimleri" için yaptığı propaganda videosu, Sabah Gazetesi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı.

AKP medyasından ikinci 'Osman Öcalan' skandalı: Oy için PKK yöneticisinin propaganda videosunu paylaştılar - Resim : 1

Sabah dışında AKP'ye yakınlığıyla bilinen 7X24 Gündem isimli sayfa da videoyu haber yaptı.

AKP medyasından ikinci 'Osman Öcalan' skandalı: Oy için PKK yöneticisinin propaganda videosunu paylaştılar - Resim : 2

Karasu'nun videoda, "Var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. İttifakları kötüleyen anlayışlara kulak vermemeli" dediği duyuluyor.

AKP'ye yakın bu iki haber sayfası, haberi "Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme açıklamasının hemen öncesinde konuşan terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu" şeklinde servis etti.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş geçtiğimiz saatlerde bir duyuruda bulunmuştu.

Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardıkBaşak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardıkGüncel

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

ENSARİOĞLU NE DEMİŞTİ?

KRT'de bir programa çıkan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kobane Davası tutsağı Selahattin Demirtaş hakkında "İyi bir siyasetçi. İçerde kaldığı sürece gençlerin sempatisini kazanan bir Demirtaş var. 8 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş bir yol ayrımında. Mağduriyeti var ve içeride ona karşı büyük bit sevgi birikmiş" demişti.

Konu Demirtaş: AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdiKonu Demirtaş: AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdiSiyaset

OSAMAN ÖCALAN DA TRT'YE ÇIKMIŞTI

2019 Yerel Seçimleri tekrarlanınca TRT'ye çıkarılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, o dönem gündemde geniş yer tutmuştu.

Osman Öcalan’ın TRT'ye çıktığı zaman 3 ayrı dava dosyasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Öcalan 15 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ölmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Osman Öcalan Sabah Gazetesi PKK 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor... Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...
Önce MİT Başkanı Kalın şimdi Bakan Güler: IKBY ile bir hafta arayla iki görüşme Önce MİT Başkanı Kalın şimdi Bakan Güler: IKBY ile bir hafta arayla iki görüşme
Çadır satan Kızılay'ı protesto eden 87 TİP'li yargılanıyor: 'Yurttaşı kaderine terk edenler yargılanmalıydı' Çadır satan Kızılay'ı protesto eden 87 TİP'li yargılanıyor
Can Yaman'ın son halini görenler korktu! Neden bu kadar değişti? Can Yaman'ın son halini görenler korktu! Neden bu kadar değişti?
ÇOK OKUNANLAR
Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...' Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'
Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardık Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 'DEM Parti'yle görüş birliğine vardık'
Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek
İmamoğlu'na yakın isimler konuştu: Bir anket yaptırdık, ilk datalar geldi 'Bir anket yaptırdık, ilk datalar geldi'