AKP medyasından ikinci 'Osman Öcalan' skandalı: Oy için PKK yöneticisinin propaganda videosunu paylaştılar

Havuz medyası olarak da adlandırılan AKP'ye yakın gazeteler ve haber sayfaları, ikinci "Osman Öcalan" skandalına imza attı.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun "31 Mart Yerel Seçimleri" için yaptığı propaganda videosu, Sabah Gazetesi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı.

Sabah dışında AKP'ye yakınlığıyla bilinen 7X24 Gündem isimli sayfa da videoyu haber yaptı.

Karasu'nun videoda, "Var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. İttifakları kötüleyen anlayışlara kulak vermemeli" dediği duyuluyor.

AKP'ye yakın bu iki haber sayfası, haberi "Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme açıklamasının hemen öncesinde konuşan terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu" şeklinde servis etti.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş geçtiğimiz saatlerde bir duyuruda bulunmuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

ENSARİOĞLU NE DEMİŞTİ?

KRT'de bir programa çıkan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kobane Davası tutsağı Selahattin Demirtaş hakkında "İyi bir siyasetçi. İçerde kaldığı sürece gençlerin sempatisini kazanan bir Demirtaş var. 8 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş bir yol ayrımında. Mağduriyeti var ve içeride ona karşı büyük bit sevgi birikmiş" demişti.

OSAMAN ÖCALAN DA TRT'YE ÇIKMIŞTI

2019 Yerel Seçimleri tekrarlanınca TRT'ye çıkarılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, o dönem gündemde geniş yer tutmuştu.

Osman Öcalan’ın TRT'ye çıktığı zaman 3 ayrı dava dosyasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Öcalan 15 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ölmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem