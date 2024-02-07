Çadır satan Kızılay'ı protesto eden 87 TİP'li yargılanıyor: 'Yurttaşı kaderine terk edenler yargılanmalıydı'

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından AHBAP Derneği’ne parayla çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto eden 87 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaş hayatını kaybederken, milyonlarca yurttaş ise evini ve işini kaybetti. Depremde yaşananların ardından hiçbir sorumlu hakkında soruşturulma başlatılmadı.

Kızılay’ın depremlerde çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından, TİP İstanbul İl Başkanlığı’ndan çıkan TİP’liler, Bahariye Caddesi’nde eylem başlamadan önce polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmış ve çok sayıda TİP üyesi gözaltına alınmıştı.

Dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, çadır skandalının ortaya çıkmasından aylar sonra istifa etmişti.

87 TİP’LİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Çadır satan Kızılay’ı protesto eden 87 TİP’linin yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşmada savunma yapan, TİP İstanbul İl Başkanı Cengiz Yeter "Türkiye İşçi Partisi üye, dost ve gönüllülerine saldırarak, ben dahil onlarca parti yöneticimiz ve üyemizi ters kelepçe yaparak gözaltına aldılar. Bu arada bölgede toplanan halk zaman zaman yuhalıyor, zaman zaman da alkışlıyordu. Alkışlananlar günlerce hiç yılmadan deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerini yetiştiren, ilk günden itibaren orada enkazın altına giren devrimcilerdi. Yuhaladıkları da çürümüş Kızılay’ı devrimcilere karşı savunan, bütün hırsıyla saldıran kolluk kuvvetleriydi. Ancak gerçekte yuhalanan, böylesine çürümüş bir kurumu savunmak uğruna gözü dönmüşçesine her türlü eylemi yasaklayan Kaymakam ve onu arkasındaki siyasi güçtü” ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR ENKAZ ALTINDA BEKLERKEN, CAMİLERDEN SELA OKUTANLAR YARGILANMALIYDI'

TİP MYK üyesi Can Soyer ise, "Bugün burada hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, zimmetimize para geçirmekten, görevimizi ihmalden, binlerce insanın canına mal olmaktan yargılanmıyoruz. Ama yargılanması gerekenleri ifşa ettiğimiz için, protesto ettiğimiz için yargılanıyoruz. Bugün burada depremzede yurttaşlarımıza el uzatmayan, onları kara kışın ortasında yapayalnız bırakan, elleriyle beton delmeye çalışarak yakınlarını enkazdan çıkarmaya uğraşan yurttaşlarımızı kaderine terk eden, insanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken onların üzerine camilerden sela okutanlar yargılanmalıydı” dedi.