Önce MİT Başkanı Kalın şimdi Bakan Güler: Barzanilerle bir hafta arayla iki görüşme

Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında son haftalarda görüşme trafiği arttı. Geçen hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Mesud Barzani ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Rudaw’ın aktardığına göre, görüşmede Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde geliştirilmesine değinilen görüşmede ayrıca terörle mücadelede konusunda yaşanan gelişmeler, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi.

KALIN DA GEÇEN HAFTA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

BAKAN FİDAN'DAN ULTİMATOM GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise geçen gün Meclis’te yaptığı konuşmada Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) PKK konusunda ültimatomda bulunmuştu.

Bakan Fidan, “KYB'nin Süleymaniye ve çevresinde PKK'ya alan açması örgütün burada giderek güçlenmesine neden oldu” diyerek, “Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya yönelik tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz” uyarısında bulunmuştu.