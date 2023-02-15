AKP medyasında seçim tartışmaları | Arınç'ı yolda bıraktılar: Açıklamaları muhalefetin ekmeğine yağ sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kaybının yaşandığı depremden sonra, kulislerde fısıldanmaya başlanan “seçim ertelensin” planı, AKP kurucusu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamayla büyük bir tartışmaya dönüştü.

Arınç, geçen gün yaptığı yazılı açıklamada deprem nedeniyle seçimlerin yapılmaması gerektiğini söyledi ve Anayasa’da yazılanların değiştirilmesi çağırısında bulundu. Muhalefet ise duruma tepkili. Seçimlerin zamanında yapılmasını savunuyor.

BÜLENT ARINÇ’I SUÇLADI

Hükümete yakın Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, köşesinde seçim tartışmalarına girdi ve AKP’nin kurucularından olan ve hala üyeliği devam eden Arınç için “açıklamaları kendisini bağlar” değerlendirmesinde bulundu.

Pazarcı’ya göre, Arınç yaptığı açıklamayla muhalefetin ekmeğine yağ sürmüş!

Emin Pazarcı, “Sadece kendini temsil eden, herhangi bir görevi bulunmayan, kimi zaman muhalefet, kimi zaman iktidara hoş gelen açıklamalar yapan Bülent Arınç alevlendirdi tartışmayı. Depremden dolayı seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı ve muhalefetin Arınç’ın sözlerine gösterdiği tepkileri aktardı.

ARINÇ, MUHALEFETİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORMUŞ!

Pazarcı, ayrıca şunları kaydetti:

“İyi güzel de kim seçimler ertelenecek diyor? Bir tek açıklamaları sadece kendini bağlayan Bülent Arınç. İktidar kanadından gelen bu yönde hiçbir açıklama yok. Onlar depremin yaralarını sarmakla meşgul.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları da ortada. "Hepimiz deprem bölgesindeyiz" diyor:

'Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigaldir. Giden canlarımıza hakarettir. Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız.'

O zaman nereden çıktı bu tartışma?

Dedim ya muhalefetten, zaman zaman da onların ekmeğine yağ süren sözler sarf eden Bülent Arınç'ın açıklamalarından.”