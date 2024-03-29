AKP amblemli Millet Bahçesi: Arama motoruna ‘Ampul Park’ yazınca buradaki park çıkıyor

Sivas Şarkışla'da yapılan bir 'Millet Bahçesi'nde, alana kuşbakışı bakıldığında, parktaki çeşmenin AKP amblemine benzediği görülüyor.

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AKP amblemli Millet Bahçesi: Arama motoruna ‘Ampul Park’ yazınca buradaki park çıkıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki atıl alan Şarkışla Belediyesi tarafından millet bahçesine dönüştürüldü, alana tepeden bakıldığında ise AKP amblemi görülüyor.

Şarkışla Belediyesi, ilçede atıl bir durumda bulunan ve işlevini kaybeden sulama göletini Millet Bahçesine çevirdi. İlginç bir mimari ile hazırlanan proje ile birlikte sulama göletinin yerine yapılan havuz, tepeden bakıldığında AKP amblemini andırıyor.

150 bin metrekare alana inşa edilen ve mesire alanı olarak da kullanıma açılan Şarkışla Millet Bahçesi, ilçe halkına ve il dışından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Bahçeye gelen Bekir Candemir isimli yurttaş, “Tepeden bakıldığında ampule benziyor. Siyasi bir parti amblemini andırıyor. Arama motoruna ‘Ampul Park’ yazınca buradaki park çıkıyor” dedi.

Kaynak: İHA

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