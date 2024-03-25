Akkuyu'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 23 kişi yaralandı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Akkuyu'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 23 kişi yaralandı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Ü.G.'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 karayolunda refüje çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.

Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim
Ankara'ya yürüyen Agrobay işçileri, siyasi parti yetkilileri ile görüştü Ankara'ya yürüyen Agrobay işçileri, siyasi parti yetkilileri ile görüştü
Kocaeli'de çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı Kocaeli'de çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede! Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede!
AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt: Son nokta konuldu! AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt
AKP tarih verdi, uzmanı açıkladı: Seçim öncesi emekli maaşına zam mümkün mü? Seçim öncesi emekli maaşına zam mümkün mü?
Gaziantep'te son usta, bu işi yapan kalmadı: Talebe yetişemiyor! Bu işi yapan kalmadı: Talebe yetişemiyor!