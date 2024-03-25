Akkuyu'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 23 kişi yaralandı
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Ü.G.'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 karayolunda refüje çarptı.
Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
AA'nın haberine göre servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.