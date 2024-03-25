Kocaeli'de çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Kocaeli'nin Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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