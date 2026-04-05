Akın Gürlek'ten 'Suça Sürüklenen Çocuk Açıklaması': En Temelden Değiştireceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir kanun çalışması yapacaklarını duyurdu. Gürlek, özellikle ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramının değiştirileceğini belirtti.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Gürlek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirten Gürlek, bu konuda Durgut ile kısa sürede yakın çalışma imkanlarının olduğunu anlattı.

‘SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI DEĞİŞECEK’

Bakan Gürlek, hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

‘BU BİZİM HASSAS KONUMUZ’

Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi.

‘GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ’

Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Akın Gürlek
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kütahya'da Korkutan Deprem Kütahya'da Korkutan Deprem
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bakan Fidan'dan Şam'da Kritik Temaslar: Şara ve Zelenskiy'le Görüştü Bakan Fidan'dan Şam'da Kritik Temaslar
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?