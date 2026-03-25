Akın Gürlek'in Mal Varlığını Sorgulayan Tapu Müdürü Tutuklandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü tutuklandı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. V.S.'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Akın Gürlek Tapu
ÇOK OKUNANLAR
