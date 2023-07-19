Sedat Peker hakkında yeni dava: Şikayetçi kim?

Geçen yıl mayıs ayında Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırını ardından Gülaltay’ın avukatı savcılığa bir dilekçe verdi. Dilekçede yer alan iddiaya göre, 05 Mayıs 2022 tarihinde, yani saldırıdan hemen önce Gülaltay’ın ofisine tanıdığı bir kişi geldi. Bu şahıs Gülaltay’a yönelik bir saldırı yapılacağını, suikast talimatını ise Sedat Peker’in verdiğini iddia etti. Ali Metin Polat isimli kişinin ise suikast girişimini organize ettiği bilgisini aktardı.

SALDIRGAN FURKAN TAŞ ÖLDÜ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 26 Mayıs günü gece saat 03.20 sıralarında ise Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine gelen Furkan Taş isimli kişi silahıyla ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinin içinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘PEKER’İN ADAMLARIYLA İRTİBATLI’

Anılan saldırıya ilişkin soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in de aralarında yer aldığı 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı gerçekleştiren Furkan Taş’ın, Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.

‘EYLEM TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI’

İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgütsel kapsamda Gülaltay’ı öldürmeye yönelik örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istendi.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan yeni iddianame Peker’in yargılamasının yapıldığı Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Şimdilerde, Sedat Peker’in de sanığı olduğu dosyada şikâyetçi konumda olan Semih Tufan Gülaltay (55) adını ilk olarak, eski milletvekili de olan İHD eski Başkanı Akın Birdal’a yönelik 12 Mayıs 1998’de düzenlenen suikast ile duyurdu. Gülaltay, Birdal suikastinden 20 gün sonra yakalandı. Varlığı tartışma konusu olan Türk İntikam Tugayı’nı (TİT) kuran isimler arasında olmakla suçlanan Gülaltay, Birdal suikasti nedeni ile 19 yıl hapis cezası aldı. Ancak, şartlı salıvermeden yararlanan Gülaltay 4.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Bir dönem Ulusal Birlik Partisi adı ile siyasi parti de kuran Gülaltay Ocak 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.