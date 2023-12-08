Akın Atalay'dan AYM'nin iptal kararına uyarı: Talihsiz tesadüf var; Samast’a açılan dava da güme gitti!

Davalarda tartışma konusu olan bir suç kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi(AYM), oy birliği ile Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrasında yer alan, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" suçunu iptal etti.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Geçmişte gazeteci ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da yargılandığı Cumhuriyet davası, 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonrası açılan davalarda bu suçlamadan birçok kişi hüküm giydi.

'DAVA DA GÜME GİTTİ'

Avukat ve Cumhuriyet Gazetesi eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, bu karara itiraz etti.

Atalay, Cumhuriyet yönelik açılan davada yargılananların tutukluluğunun, dava açılana kadar bu maddeye dayanarak sürdürüldüğünü hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan ve hakkında 'terör örgütü adına suç işleme' sebebiyle dava açılan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı hatırlatan Atalay, bu iptalin 'FETÖ adına suç işlemek'ten açılan davayı da düşürebileceğine dikkat çekti.

Akın Atalay konuyla ilgili şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi oybirliği ile TCK’nun 220/6. maddesini iptal etti. Karar bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı. Cumhuriyet gazetesi davasında yargılananların tutukluluğunu, dava açılana kadar bu maddeye dayanarak sürdürmüşlerdi, o gün kanunsuz olduğunu görmeyip (görenleri tenzih ederim), bugün bu madde kanunilik ölçütünü karşılamıyor, anayasaya aykırı diyenlere şöyle bir selam çakalım: Ne oldu? 2-3 yıl sonra hidayete mi erdiniz? Talihsiz bir tesadüf daha var: Hani Hrant Dink’in katili Ogün Samast’a yeni bir dava daha açılmıştı ya, işte o da güme gitti."

NE DEĞİŞECEK?

AYM'nin verdiği bu karar ile birlikte mahkemeler, 4 ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararıyla yok hükmünde sayılacak düzenlemeyi uygulayamayacağı için bu suçtan yargılananların durumu yeniden değerlendirecek. 4 aylık sürede bu suçtan kesin ceza alanların da iptal kararı yürürlüğe girdiğinde itiraz etmeleri söz konusu olabilecek.

Anayasa Mahkemesi oybirliği ile TCK’nun 220/6. maddesini iptal etti. Karar bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı.

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılananların tutukluluğunu, dava açılana kadar bu maddeye dayanarak sürdürmüşlerdi, o gün kanunsuz olduğunu görmeyip (görenleri tenzih — Akın Atalay (@av_akinatalay) December 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem