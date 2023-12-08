Gazetecinin oğlunu boğarak öldürmüş, cesedini parçalamıştı: Detaylar kan dondurdu

Bayrampaşa’da öldürdüğü Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen şüpheli Hakan Öztürk'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Öztürk'ün Kasadar'ı kaçırarak fidye istediği, Kasadar'ı çamaşır ipiyle boğarak öldürdüğünü söylediği ve otopsi raporuna göre vücudun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli Öztürk'ün 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bayrampaşa'da 10 Temmuz 2023'de 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı boğarak öldüren, daha sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen şüpheli Hakan Öztürk'e (28) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

"MUHAMMED ELİMİZDE" MESAJININ ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2023'de 02.00 sıralarında müşteki Mustafa Kasadar'ın önceki gün oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın evlerinden bilgi vermeden ayrıldığını söyleyerek oğlunun kaçırılmış olabileceğini söylediği, ayrıca aynı gün büyük oğlu Ömer Faruk Kasadar'ın telefonuna "Merhabalar Ömer bey, şu anda Muhammed elimizde ayrıntılı bilgi için android bir telefondan 'Connected2 me' uygulamasını indirin ve 'Kasadari' diye bir hesap oluşturun. Bunun için 15 dakikan var, hesabı aç ve sana yazmamı bekle" şeklinde mesaj gönderildiği ve kendisinin bunun bir şaka olduğunu düşünerek mesajı ciddiye almadığı anlatıldı.

KASADAR'I REHİN TUTARAK 40 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİĞİ BELİRTİLDİ

Mustafa Kasadar'ın telefonuna söz konusu uygulamanın indirildiğinin ve şüpheli şahıs veya şahıslarla görüşülmeye başlandığının aktarıldığı iddianamede, kurulan iletişim sonucu şüpheli Hakan Öztürk'ün, Muhammed Nuh Kasadar'ı rehin tuttuğu, serbest kalması için 40 bin dolar para ayarlanmasını istediği, parayı aldıktan sonra Kasadar'ı serbest bırakacağını söylediği aktarıldı. Daha sonra Ömer Faruk Kasadar'ın şüpheli Öztürk'e 40 bin dolar bulamadığını, onun yerine 70 bin lira getirebileceğini söylediği, şüphelinin bu teklifi kabul ettiği ve paranın teslim edileceği adreste polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alarak beklediği belirtildi.

PARAYI ALACAĞI SIRADA ÇEVREDE GİZLENEN POLIS EKİPLERİNE YAKALANDI

Şüpheli Öztürk'ün, müştekiye burada tarif edeceği çöp kovasına parayı bırakıp gitmesini ve kendisinin parayı aldıktan sonra kardeşini parkın yukarısında bulunan benzin istasyonuna bırakacağını söylediğinin anlatıldığı iddianamede, daha sonra müştekinin gece 01.00 sıralarında olay yerine gelerek parayı çöp kovasına bıraktığı, oradan ayrıldıktan sonra polis ekiplerinin şüpheliyi beklemeye devam ettiği, şüphelinin ise 3 saat 45 dakika sonra çöp kovasının yanına gelip parayı almaya çalışmasıyla polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Polis ekiplerinin şüpheliye Muhammed'i sormasıyla ise şüphelinin Muhammed'i öldürdüğünü ve parçaladığı cesedin evinde olduğunu söylediği aktarıldı.

Boğma sonucu ölümün meydana geldiği, vücudun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu belirtildi

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, kişinin zehirlenerek öldüğüne ilişkin delil bulunamadığı, vücudunun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu ve ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği belirtildi.

"İZLEDİĞİM FİLMLERDEN VE DİZİLERDEN CESEDİ BAVULA KOYUP KURTULDUKLARI AKLIMA GELDİ"

Şüpheli Hakan Öztürk'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, Ömer Faruk Kasadar'a ait olan iş yerinde 2 buçuk yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını ve mesai ücretlerini vermediklerini söyleyerek, "Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dediği aktarıldı. Şüpheli Öztürk'ün olay günü buluştuğu Muhammed Nuh Kasadar ile evinde nargile içtiğini, sonra Kasadar'ın abisine küfür ettiğini, bunun üzerine Muhammed Nuh Kasadar'ın da kendisine yumruk atmasıyla kendisini kaybettiğini söyleyerek, "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan 'Connected2 me' adlı uygulamasından 'kasadari' diye hesap açtığını, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, ilk haksız hareketin şüpheli Öztürk tarafından gerçekleştirildiği, bu çerçevede haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı da belirtildi. İddianamede şüpheli Hakan Öztürk'ün 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.