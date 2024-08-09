Akaryakıt İstasyonu Önünde Bırakılan Şüpheli Valiz Panik Yarattı!

Burdur’da otobüsten inen vatandaşın kaldırımda unuttuğu valizi nedeniyle panik yaşandı. Ekipler tarafından önlem alınarak yol trafiğe kapatılırken yapılan çalışmalar sonrasında valizin sahibi bulununca ekipler normale döndü.

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Akaryakıt İstasyonu Önünde Bırakılan Şüpheli Valiz Panik Yarattı!

Burdur merkez Özgür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzeri Köprübaşı mevkiinde 22.45 sıralarında akaryakıt istasyonunun önünde panik dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre kaldırım üzerinde başı boş bir şekilde duran valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayı gören vatandaşlar ise kaldırımlara dizilerek meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını takip etti. Bomba imha uzmanı hazırlıklarına başlarken Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları incelemeleri de geriye dönük incelendi.

İncelemeler esnasında valizi otobüsten inen bir vatandaşın unutarak oradan ayrıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs bulunarak olay yerine getirildi. Valiz sahibi ile birlikte valizin incelenmesinin ardından valiz sahibine teslim edildi. Olumsuz bir durumun olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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