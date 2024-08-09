800 Bine Yakın Kayıp Suriyeli İçin Güvenlik Uyarısı: İşlenecek Suçların Soruşturması Yapılamaz!

Düzensiz göçle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını bildirmişti. Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, bu durumda bu kişilere işleyecekleri herhangi bir suçta soruşturma yapılamayacağını söyleyerek uyardı. Yıldırım, 'İşlenecek cinayetler faili meçhul kalacak' dedi.

800 Bine Yakın Kayıp Suriyeli İçin Güvenlik Uyarısı: İşlenecek Suçların Soruşturması Yapılamaz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde “3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük” açıklamasını yaptı. Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini belirten Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından iki ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını söyledi. Yerlikaya'nın açıklaması tartışma yaratırken, Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, bu durumun yaratacağı risklere dikkat çekti.

CİNAYETLER FAİLİ MEÇHUL KALACAK

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’a konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, “729 bin sığınmacılardan herhangi birinin bir suç işlemesi ve kaçak yollardan Suriye’ye geri dönmesi halinde herhangi bir idari tahkikat yapılmasının da mümkün olmayacağının” altını çizdi. Yıldırım, “Yani bu kişilerin işleyebilecekleri cinayetler faili meçhul olarak kalacaktır, mülke zarar verme suçları tazmin edilemeyecektir” uyarısında bulundu.

Bu durumda izleri büyük ölçüde kaybolan kişilerin hangi faaliyetlerle meşgul olduğunun da bilinmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “İstihbarata konu olan bir faaliyetin öznesi olabilirler. 729 bin kişi içinde istatistiki olarak yabancı bir istihbarat teşkilatının varlığını kaçınılmazdır” dedi.

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