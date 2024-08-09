Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan yolcu otobüsü, önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Kaynak: DHA
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