Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan yolcu otobüsü, önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! - Resim : 1

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! - Resim : 2

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor
Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı! Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı!
Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler
7 Bin Emeklinin Maaşı Özel Uçak Konvoyuna Gitti! 'Erdoğan'ın ABD Yolculuğunun Yakıt Maliyeti 83 Milyon Lira' 'Erdoğan'ın ABD Yolculuğunun Yakıt Maliyeti 83 Milyon Lira'
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Ankara'da Kaza Yapan Yolcu Otobüsünde 11 Kişi Öldü Yaralılar Var
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!
Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı! Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı!
Ekonomik Kriz Nedeniyle Okulu Bırakmak Zorunda Kaldı... Mühendislikten Vazgeçti, Pazarda Limon Satıyor Mühendisliği Bıraktı, Pazarda Limon Satıyor