7 Bin Emeklinin Maaşı Özel Uçak Konvoyuna Gitti! 'Erdoğan'ın ABD Yolculuğunun Yakıt Maliyeti 83 Milyon Lira'

Türkiye'de ekonomik kriz karşısında vatandaş yaşam mücadelesi verirken, iktidar 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla harcamalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi katıldı. Zirveden 3 gün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçakla ABD’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya TC-TUR adlı Airbus 330-200 tipi özel uçakla giderken, yolculuğa biri makam araçlarını taşıyan kargo uçağı olmak üzere 4 uçak daha eşlik etti.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde sadece gidiş gelişinin maliyetinin 2,5 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bankoğlu, 'Hesaplayan arkadaşlarıma Türk lirası galiba diye uyardıysam da hayır 2,5 milyon Amerikan doları dediler. Kaç Türk lirası derseniz 83 milyon lira. Bakanların, eşin, dostun ve gazetecilerin de lüks otellerde konaklaması, yeme içmesi bu hesabın dışında' dedi.

'ÜLKENİN TEK GÜNDEMİ PAHALILIK'

Gazete Duvar'dan Şebnem Babat'ın haberine göre; özellikle enflasyonun ve işsizliğin tahammül sınırlarını zorladığını ifade eden Bankoğlu, 'Kiralar, ulaşım, eğitim fiyatları uçmuş. Fiyat algımız alt üst oldu. Millet; pahalı, çok pahalı ve fahiş fiyatlı üçgeninde sıkışıp kalmış, çaresiz halde. En tehlikelisi de artık herkes çok öfkeli. Elektriğe, doğalgaza ardı ardına muazzam zamlar geldi. Yaklaşan kış bugünden de zor geçecek. Bütün bunlar olurken zalimliklerini dünyaya ilan ettikleri Hayvan Hakları Yasası, Filistin meselesi, HAMAS liderinin öldürülmesi için milli yas ilan etme, sosyal medya uygulaması Instagram’ı yasaklamak gibi şeylerle gündem değiştirme çabasındalar. Ülkenin tek gündemi var; pahalılık!” dedi.

'ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ'

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Bankoğlu, “Birazcık ama birazcık halkını düşünüyor, onların iyiliğini istiyorlarsa erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kabullenirler. Saray eşrafı israfa tam gaz devam ediyor. Millet açlıktan inim inim inlerken ülkenin partili cumhurbaşkanı 300 kişilik uçakla futbol maçı izlemeye Almanya’ya gitti. Ucu bucağı görülmeyen bir konvoyla Berlin’i baştan başa geçti. Almanya yine kıskançlıktan çatladı. Ardından NATO toplantısı için Amerika’ya gitti. Anlaşılan o ki tasarruf tedbirleri doğrultusunda ancak 5 uçakla gidebildi. Uçakların Amerika gidiş gelişinin maliyeti 2,5 milyon dolar. Hesaplayan arkadaşlarıma Türk lirası galiba diye uyardıysam da hayır 2,5 milyon Amerikan doları dediler. Kaç Türk lirası derseniz 83 milyon lira yani 7 bin emekli maaşı sadece sarayın uçaklarının yakıt parası. Türk Hava Kuvvetlerine ait operasyonlarda kullanılsın diye alınmış 152 milyon avroluk bir nakliye uçağı da Tayyip Erdoğan’dan önce oraya makam araçlarını götürdü. Milletin vergilerine bakın neler oluyor. Bakanların, eşin, dostun ve gazetecilerin de lüks otellerde konaklaması, yeme içmesi bu hesabın dışında. Gelişmiş ülkelerin kapılarını aşındırıp borç para dilenen hükümetin bu gösteriş merakı nasıl etki etti biliyoruz. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 3’üncü ülkenin cumhurbaşkanı diyerek haberler yapıldı" diye konuştu.