Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı!

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 25 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı!

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde saat 01.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İstanbul’dan Sinop’a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki Boyabat Tur'a ait 57 AAG 077 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki 81 AED 319 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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