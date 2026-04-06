Akademisyenden Büyük vurgun! Dekanı Bile Tuzağa Düşürmüş

Gaziantep’te akademi dünyasını sarsan bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Y.’nin, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu kişileri sahte çek ve senetlerle toplam 521 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

ÜÇ AYLIK SIKI TAKİP

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Y. ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmaya göre Mehmet Ali Y.’nin, doktor öğretim üyesi kadrosuna atanamamasının ardından bu yönteme başvurduğu öne sürüldü. Şüphelinin, aralarında bir fakülte dekanı, üç doçent ve üç esnafın bulunduğu kişilere sahte çek ve senet imzalattığı, böylece yüksek meblağlı dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ile dijital materyaller, evrak inceleme ekipmanları ve çeşitli cihazlar ele geçirildi. İncelemelerde, şüphelinin senetlerde imza ile metin arasında boşluk bıraktırarak sonradan tutar eklediği ve borçlu ile alacaklıyı birbirinden habersiz şekilde işlem yaptığı tespit edildi.

Yaklaşık 5-6 yıldır benzer yöntemler kullandığı değerlendirilen Mehmet Ali Y.’nin 7 üniversiteden mezun olduğu ve bir üniversitede daha eğitimine devam ettiği öğrenildi. El konulan belgeler incelemeye alınırken, icra takibine konu olan çek ve senetlere itiraz edildiği bildirildi. Öte yandan olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı da inceleme başlatırken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA