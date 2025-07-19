AK Partili Yıldırım’dan LGS Tartışmalarına Sert Çıkış: “Başarıyı Anadolu’ya Yaymak Sizi Rahatsız Ediyor”

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Gerçek Gündem/ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik kamuoyundaki tartışmalara ilişkin Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin sınav sonuçlarına dair iddialarına tepki gösteren Yıldırım, “Gençlerimizin umutlarını baltalamak için çabalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara işaret eden Yıldırım, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çömez’in iddiaları çürütülmesine rağmen geri adım atmamasını eleştiren Yıldırım, “Siyaset yapıyorsunuz ama sorumlu davranmalısınız. Ortaya attığınız her iddiayı belgelendirmek zorundasınız” dedi.

'BAŞARI TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMIŞ DURUMDA'

LGS’de 719 öğrencinin birinci olduğunu belirten Yıldırım, bu öğrencilerin 81 ilin tamamına yayıldığını vurguladı. Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı başarıyı ülke geneline yaydı. Sizin hazmedemediğiniz şey tam da bu. Siz, belirli bir azınlığın çocukları başarılı olsun istiyorsunuz. Anadolu’daki çocukların başarısı sizi rahatsız ediyor” diye konuştu.

'BU ÖĞRETMENİ BELKİ DE AYARLADILAR'

Sınavın hemen ardından bir öğretmenin yaptığı paylaşımın tartışmaları başlattığını ifade eden Yıldırım, “Belki de bu öğretmeni CHP ya da İYİ Parti’den Turhan Çömez ayarladı. Bu da araştırılmalı” sözleriyle dikkat çekti.

'SINAV SİSTEMİ GÜVENLİ'

LGS’nin ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde yapıldığını söyleyen Yıldırım, kamuoyuna “müsterih olun” mesajı verdi. “Gençlerimizin zihinlerine şüphe düşürmek isteyen kötülüklerle mücadele edeceğiz. Kalbin iyi olması partinin adından daha önemlidir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi