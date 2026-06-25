AK Partili Milletvekilinin Kullandığı Araç Kazaya Karıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Öztürk'ün oğlunun da aralarında olduğu 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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AK Parti Düzce Trafik kazası
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