Ankara'da NATO Tutuklamaları, Aralarında TEMA İl Temsilcisi de Var

Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri kapsamında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de bulunduğu 6 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ankara'da NATO Tutuklamaları, Aralarında TEMA İl Temsilcisi de Var
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Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ev baskınlarıyla gözaltına alınan 200'den fazla kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

75 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemleri tamamlanan 75 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimlillerine sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer’in de aralarında olduğu 6 TEMA gönüllüsü, çıkarıldıkları 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 69 kişinin işlemleri devam ediyor.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar ve TEMA Vakfı gönülleri de yer alıyor.

Bazı şüphelilere 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması yöneltildiği de öğrenildi.

200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda 209 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Haziran sabahı gözaltına alınan gazeteci, aktivist ve akademisyenlere 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması getirilmişti.

Kaynak: ANKA

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