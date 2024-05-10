Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 4 milyar TL tutarındaki ödeme hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4 milyar TL tutarındaki destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bu aya ilişkin toplam 4 milyar TL tutarındaki ödemeyi bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz."