Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki sel felaketi için taziye mesajı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 113'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye masajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki sel felaketi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Brezilya’da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldiBrezilya'da sel felaketi: Can kaybı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldiDünya

Kaynak: İHA

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