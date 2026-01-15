Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir" denildi.

BAKAN GÖKTAŞ: BÜYÜK AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kara Kuvvetleri’nde Yolsuzluk Soruşturması... 5 Şüpheli Tutuklandı! Kara Kuvvetleri’nde Yolsuzluk Soruşturması...
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu