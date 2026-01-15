Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir" denildi.

BAKAN GÖKTAŞ: BÜYÜK AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.



Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve https://t.co/Idn32O4b7m adresi “Duyurular”bölümünden ulaşabilirsiniz.



Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor,… pic.twitter.com/XTos2zvPjS — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) January 15, 2026

