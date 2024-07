AİHM, Ankara Gar Katliamında 'İhlal Yok' Dedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin başvuruyu değerlendirdi. Uluslararası mahkemenin kararında, Türkiye’nin yükümlülüklerini ihlal etmediğine hükmedildi.

AİHM’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Coşkun Selçuk ve Türkiye arasında görülen dava ilişkin kararı duyuruldu. Kararda, "Coşkun Selçuk v. Türkiye | Türk makamları, 10 Ekim 2015'teki Ankara intihar saldırısında yükümlülüklerini ihlal etmedi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararın tam metni mahkemenin internet sitesinde de yer aldı.

Judgment Coscun Selçuk v. Türkiye - Turkish authorities not in breach of obligations at time of suicide bombing in Ankara on 10 October 2015https://t.co/sXlCKfyV9M#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/Pe6Yiyrhfq