AİHM, Ankara Gar Katliamında 'İhlal Yok' Dedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin başvuruyu değerlendirdi. Uluslararası mahkemenin kararında, Türkiye’nin yükümlülüklerini ihlal etmediğine hükmedildi.

AİHM’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Coşkun Selçuk ve Türkiye arasında görülen dava ilişkin kararı duyuruldu. Kararda, "Coşkun Selçuk v. Türkiye | Türk makamları, 10 Ekim 2015'teki Ankara intihar saldırısında yükümlülüklerini ihlal etmedi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararın tam metni mahkemenin internet sitesinde de yer aldı.

Judgment Coscun Selçuk v. Türkiye - Turkish authorities not in breach of obligations at time of suicide bombing in Ankara on 10 October 2015https://t.co/sXlCKfyV9M#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/Pe6Yiyrhfq — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) July 9, 2024

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015’te Türkiye tarihinin en acı katliamlarından biri yaşandı. Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için Ankara Tren Garı Meydanı’nda toplanan binlerce yurttaşın arasında giren iki IŞİD’li canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde kişi yaralandı.

103 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin karar duruşması 1 Temmuz’da görülmüş ve mahkeme heyeti sanık Erman Ekici hakkında 'insanlığa karşı suç' yönünden beraat verirken “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırmıştı.

Ekici, 101 kişiye yönelik “silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme” suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Ekici’ye “izinsiz patlayıcı madde bulundurma” suçundan 10 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da üç yıl hapis cezası verilmişti.

Dosyadaki sanıklardan Yakup Şahin, Hakan Şahin, Durmaz, Abdulmuttalip Demir, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Talha Güneş, Hüseyin Tunç, Metin Akaltın’a “kasten nitelikli insan öldürme” suçundan 101’er kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, “insan öldürmeye teşebbüs” suçundan 379’ar kere 18 yıl hapis cezası verilmesine karar vermişti.

Firari sanıklar yönünden dosya ayrılmıştı.