Ahu Tuğba'nın Cenazesindeki Belirsizlik Ortadan Kalktı! İşte Cenaze Programı

1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin üstündeki belirsizlik de engeller de kalktı. Ahu Tuğba'nın cenazesinin cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.

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Ahu Tuğba'nın Cenazesindeki Belirsizlik Ortadan Kalktı! İşte Cenaze Programı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istedi ama prosedürler nedeniyle Tuğba'nın cenazesi bir türlü Türkiye'ye getirilemedi. Anjelik Calvin'in kullanım süresi dolan ABD pasaportunun yenileme işlemleri de bu süreci geciktiren bir başka etken oldu.

Yeni Asır'ın aktardığına göre, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin önünde engel kalmadı. Cenaze, cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacak. Defin günü henüz belli değil ama Anjelik'in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

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Kaynak: Yeni Asır

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