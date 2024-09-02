Ahu Tuğba'nın Cenazesi ABD'de Kaldı: Türkiye'ye Getirilmesi İçin İstenen Para Servet Değerinde!

Yeşilçam sinemasının efsane oyuncularından Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'de kaldığı evde ölü olarak bulundu.



Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelen ünlü isim, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğarken, Tuğba hakkında dikkat çeken bir gelişmeyi kızı Anjelik Calvin açıkladı.



CENAZESİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK SERVETE MAL OLACAK



Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Calvin, annesinin cenazesini maddi sorunlar nedeniyle Türkiye'ye getiremediklerini belirtti.



ABD'den cenazeleri göndermek için istenilen şartların oldukça masraflı olduğunu belirten Calvin, şu ifadeleri kullandı: