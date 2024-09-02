Ahu Tuğba'nın Cenazesi ABD'de Kaldı: Türkiye'ye Getirilmesi İçin İstenen Para Servet Değerinde!
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba, 69 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Miami şehrinde kaldığı evde cansız halde bulunan ünlü oyununun kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için yüklü miktarda para istenildiğini açıkladı.
Yeşilçam sinemasının efsane oyuncularından Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'de kaldığı evde ölü olarak bulundu.
Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelen ünlü isim, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğarken, Tuğba hakkında dikkat çeken bir gelişmeyi kızı Anjelik Calvin açıkladı.
CENAZESİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK SERVETE MAL OLACAK
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Calvin, annesinin cenazesini maddi sorunlar nedeniyle Türkiye'ye getiremediklerini belirtti.
ABD'den cenazeleri göndermek için istenilen şartların oldukça masraflı olduğunu belirten Calvin, şu ifadeleri kullandı: