Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılığının önlenmesi amacıyla teknik destekli çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada hakkında silahlı tehdit suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Ö.T. de çıktı. Gözaltına alınan Ö.T. yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmat, pos cihazları, kaçak bandroller, 480 bin TL, 900 dolar ve cumhuriyet altını ele geçirildi.

18'İ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktan serbest kalırken, mahkemeye çıkartılanlardan 18’i tutuklandı, 22'sine adli kontrol şartı getirildi. 5 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeden serbest kaldı.

Kaynak: İHA